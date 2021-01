Mauro Cezar participa de programa na Band a convite de Milton Neves neste domingo

O comentarista Mauro Cezar Pereira fará sua primeira participação na TV aberta depois de anunciar sua saída da ESPN no último sábado. Mauro revelou nas redes sociais que estará ao vivo no programa "Terceiro Tempo", da Band, neste domingo, às 18h, a convite de Milton Neves. A atração também terá a participação do ex-goleiro Zetti e da jornalista Yara Fantoni.

- Hoje, às 18 horas, estarei ao vivo no Terceiro Tempo da TV Bandeirantes, a convite do senhor Milton Neves. Conto com a audiência dos amigos - escreveu Mauro em sua conta no Twitter.

Mauro Cezar Pereira deixou a ESPN por conta de uma cláusula de "exclusividade" pedida pela Disney, após a fusão dos canais ESPN e Fox Sports. Mauro afirmou que o local "deixou de ser seu habitat", em publicação feita no seu Instagram.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o comentarista tem sua ida para o Grupo Globo dada como certa nos bastidores da emissora.