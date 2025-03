Marrocos x Tanzânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos x Tanzânia disputam hoje, terça-feira (25/03), a 6° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Oujda, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marrocos x Tanzânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Marrocos lidera o Grupo E, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 12 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes.

Já a Tanzânia acumula no mesmo grupo 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota, 2 gols marcados e 2 gols sofridos.

Marrocos x Tanzânia: prováveis escalações

Marrocos: Bono; Mazraoui, Aguerd, Yamiq, Hakimi; Amrabat, Ounahi, Seghir; Diaz, En-Nesyri, Rahimi. Técnico: Walid Regragui.

Tanzânia: Suleiman; Kapombe, Job, Hamad, Mohamed; Yahya, Bitegeko, Salum; Mzize, Hussein, Mzuva. Técnico: Ahmed Ally.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Tanzânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Municipal de Oujda, no Marrocos

Data/Horário: 25 de março de 2025, 18h30