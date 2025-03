Suíça x Luxemburgo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (25/03)

Suíça x Luxemburgo disputam hoje, terça-feira (25/03), um jogo amistoso. A partida ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Kybunpark, em Saint Gallen, Suíça. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Suíça x Luxemburgo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivopela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Suíça perdeu para a Sérvia, empatou com a Dinamarca, empatou com a Sérvia, perdeu para a Espanha e empatou com a Irlanda do Norte.

Luxemburgo passou por um empate com a Bulgária, outro com Belarus, uma derrota para a Bulgária, um empate com a Irlanda do Norte e uma vitória sobre a Suécia.

VEJA MAIS

Suíça x Luxemburgo: prováveis escalações

Suíça: Kobel; Schmidt, Comert, Zesiger, Rodriguez; Sow, Sierro; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Rodrigues, Sinani, Madjo.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Luxemburgo

Amistoso Internacional

Local: Kybunpark, em Saint Gallen, Suíça

Data/Horário: 25 de março de 2025, 16h45