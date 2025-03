Suécia x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (25/03)

Suécia x Irlanda do Norte disputam hoje, terça-feira (25/03), um jogo amistoso. A partida acontece às 15h (horário de Brasília), na Friends Arena, em Solna, Suécia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Suécia x Irlanda do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, por amistosos e Nations League, a Suécia empatou com a Eslováquia, venceu a Estônia, superou a Eslováquia, goleou o Azerbaijão e perdeu para Luxemburgo.

Já a Irlanda do Norte passou por um empate com Belarus, uma vitória goleada sobre a Bulgária, outra contra Belarus, um empate com Luxemburgo e outro com a Suíça.

VEJA MAIS

Suécia x Irlanda do Norte: prováveis escalações

Suécia: R Olsen; Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Holm, Ayari, Karlstrom, Saletros, Sema; Elanga, Isak.

Irlanda do Norte: Charles; Hume, McNair, Brown, Spencer; Smyth, Charles, Saville; Smyth, Bonis, Price.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Irlanda do Norte

Amistoso Internacional

Local: Friends Arena, em Solna, Suécia

Data/Horário: 25 de março de 2025, 15h