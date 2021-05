Marcelo não deverá permanecer no Real Madrid na próxima temporada, diz imprensa espanhola

O lateral-esquerdo Marcelo está perto de deixar o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. De acordo com informações do jornal “As”, da capital Madri, o jogador de 33 anos será colocado à venda para aliviar as contas do clube merengue, que sofreu com a crise financeira por conta da Covid-19.

Apesar de ter mais um ano de contrato com o Real Madrid, o brasileiro perdeu espaço nas últimas temporadas, e viu a ascensão do companheiro de posição Ferland Mendy, de 25 anos. Um dos capitães da equipe, o ala fez apenas 19 partidas em 2020/21.

Marcelo é o segundo jogador estrangeiro com mais jogos na história do Real Madrid, com 528 partidas disputadas. Na última rodada do Campeonato Espanhol, no último domingo, o ala ultrapassou Roberto Carlos, que tem 527, e virou o brasileiro que mais atuou pela equipe. O camisa 12 perde apenas para o francês Karim Benzema, que soma 559 jogos.

Durante a temporada, o futuro de Marcelo já foi especulado em outros clubes, e equipes como o Monaco, da França, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, foram citadas. Nas redes sociais, a torcida do Fluminense, clube onde o brasileiro foi revelado, faz campanha com a #MarceloNoFlu pela contratação do atleta.

OUTROS NOMES PODEM SAIRAinda de acordo com o “As”, Marcelo não deve ser o único a sair do Real Madrid nesta janela de transferências. Nomes como o zagueiro Raphaël Varane e o meia-atacante Isco também estão na lista de dispensa. Assim como o brasileiro, ambos têm contrato até junho de 2022.

Nesta quinta-feira, outro nome deixou o clube merengue. Diferentemente de Marcelo, Varene e Isco, a saída foi fora das quatro linhas. O Real Madrid confirmou que o técnico Zinédine Zidane não permanecerá no clube para a próxima temporada.

