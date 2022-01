Maracanã x Icasa: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Campeonato Cearense de hoje (24/01)

As equipes Maracanã x Icasa disputam nesta segunda-feira (24/01) a 6° rodada do Campeonato Cearense. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). Confira onde acompanhar o jogo ao vivo:

Onde assistir Maracanã x Icasa?

A partida Maracanã x Icasa pode ser acompanhada pelo canal de Youtube da Federação Cearense de Futebol, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Maracanã x Icasa chegaram para o jogo?

O Maracanã é o 3° colocado da competição e acumula 9 pontos, distribuídos por 2 vitórias e 3 empates.

Já o Icasa é o penúltimo colocado, com 2 pontos vindos de 2 empates e 3 derrotas. Seu desempenho só não é pior que o do Atlético-CE, que está com 4 derrotas e 1 empate.