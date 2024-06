Re-Pa 110 anos: Veja as estatísticas do Clássico Rei da Amazônia

O histórico confronto entre Remo e Paysandu completa uma marca importante neste ano. No dia 14 de junho, o clássico mais disputado do planeta chega aos 110 anos. As histórias do duelo foram escritas por títulos, torcedores e números. Aliás, a estatística é uma personagem importante na construção de intensa rivalidade entre as duas principais equipes do Pará.

O Núcleo de Esporte de O Liberal compilou os números que traduzem o Re-Pa. Ao contrário do que ocorre em alguns clássicos pelo Brasil, as estatísticas oficiais do duelo entre Remo e Paysandu são aceitas pelos dois clubes e são um gás a mais para que jogadores e torcedores se inflamem na hora do confronto.

Quantos jogos foram realizados?

Provavelmente o Re-Pa é o clássico mais disputado do futebol mundial, com 775 partidas realizadas. A primeira ocorreu em 1914, com vitória do Remo por 2 a 1. Já o duelo mais recente foi realizado neste ano, em abril, pela final do Parazão. O confronto terminou empatado em 1 a 1, mas com o Paysandu selando o título paraense.

Devido à profusão de jogos e o engajamento gerado pelo Re-Pa, em 2016 o clássico foi declarado patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará, sendo qualificado como uma expressão cultural do povo paraense.

Quem mais venceu?

Remo tem vantagem nos confrontos diretos (Cristino Martins/O Liberal)

Nas contas oficiais, o Remo tem vantagem. A diferença remista, inclusive, tem certa folga (268 vitórias azulinas contra 243 bicolores). Além disso, 264 partidas terminaram empatadas.

Quem mais marcou?

Ao contrário do que ocorre no número de vitórias, os números de gols marcados são muito parecidos. O Remo ainda segue em vantagem, com 980 bolas na rede, mas é perseguido de perto pelo Paysandu, que tem 979 tentos.

Maior goleada

Em 22 de julho de 1945 o Paysandu aplicou a maior goleada do clássico: 7 a 0 em pleno estádio Evandro Almeida. Na casa do Remo, 5 mil torcedores viram Soiá (três vezes), Hélio (duas vezes), Farias e Nascimento fazerem os gols da vitória do Papão em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Paraense.

Maior tabu

Entre janeiro de 1993 e junho de 1997, o Remo ficou 33 jogos sem perder para o Paysandu, impondo a maior invencibilidade do confronto. O Remo venceu 21 partidas e empatou 12.

Maiores artilheiros

O maior goleador do clássico é do Paysandu. O atacante Hélio balançou as redes em 47 oportunidades, enquanto defendeu o clube, entre os anos de 1941 e 1953. O pódio de artilheiros é completado por Itaguary - que jogou nas duas equipes e marcou 30 vezes - e os atacantes Quarenta e Cacetão, que fizeram 28 gols cada.

Quem mais atuou?

Quarentinha é considerado o melhor jogador da história do Paysandu (Fernando Torres / Paysandu)

O jogador recordista de participações em Re-Pa é Quarentinha, que disputou 135 clássicos pelo Papão entre 1955 e 1973. O ex-jogador é considerado o maior ídolo da história do clube, além de deter o recorde de títulos estaduais no Brasil como atleta: 12 conquistas.

Finais de Parazão

Leão e Papão já disputaram 62 finais de Parazão, entre decisões diretas entre os clubes e também triangulares e quadrangulares, com o Remo levando a melhor diante do maior rival. A agremiação azulina possui 33 títulos, já o Paysandu possui 29 conquistas. Em números gerais, no entanto, o clube bicolor é o maior detentor de títulos, com 50 conquistados, contra 47 do Time de Periçá.