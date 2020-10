Mano Menezes pede desculpas por atitude com árbitro de Flu x Bahia

Conhecido pelas constantes reclamações junto a arbitragem nos jogos do Bahia, Mano Menezes deu um show a parte no Maracanã no último domingo, quando deixou clara a sua insatisfação com as decisões de José Mendonça da Silva Junior.

Para entender a gravidade da situação, José Mendonça relatou na súmula ofensas do treinador e revelou que foi chamado de ‘vagabundo’.

Nesta terça-feira, de cabeça mais fria, o comandante apareceu na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo e admitiu que passou do ponto com o homem do apito.

‘Quero deixar uma coisa bem clara. Embora eu não tenha ido ao campo ao término do jogo para reclamar diretamente com a arbitragem. E fui com o primeiro intuito de tirar os jogadores, tanto que a minha observação é para um jogador nosso, que é o Elias, a captação da fala que tinha em relação ao episódio mostrou um descontentamento e uma reclamação indireta sobre os fatos que tinham acontecido. Quero pedir desculpas pelo palavreado usado, porque acho que não foi adequado e não é adequado em nenhuma circunstância, mesmo que você esteja certo. Existe um limite para as coisas. Então, penso que ultrapassei esse limite e peço desculpas por isso. Não quero deixar transparecer que isso é normal e correto’, disse.

Com a semana livre para treinar, o Bahia só volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Goiás, na Serrinha.