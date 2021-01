Mancini quer reequilibrar campanha do Corinthians por vaga na Liberta: 'Não podemos nos abater'

O Corinthians não contava com a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino em meio à busca por vaga na Copa Libertadores. Apesar da qualidade do adversário, que passou a entrar na mesma briga, uma vitória em casa fazia parte dos planos para se aproximar do pelotão da frente. Agora, na próxima quinta-feira, contra o Bahia, a ordem é buscar os três pontos como visitante.

Em entrevista coletiva após o revés na Neo Química Arena, Vagner Mancini lamentou os pontos perdidos em uma atuação abaixo do Timão, já que pensava-se até em uma posição posição no G4, o que acaba frustrando o grupo, mas o momento é de não se abater e já buscar a recuperação diante do Tricolor baiano, na Fonte Nova, para manter o foco na Libertadores.

- Lógico que nos atrapalha muito, porque se tivéssemos tido seis pontos do jogo do Palmeiras e do jogo de hoje, nós estaríamos numa situação muito mais confortável, pensando efetivamente até em G4, seis pontos foram jogados fora e isso acaba frustrando, então tem que respirar fundo, tem muita coisa a ser jogada ainda, a ser melhorada, a equipe não fez um bom jogo, muito aquém daquilo que a gente vê o Corinthians jogar, mas é seguir firme e forte, sabendo que quinta-feira nós estaremos em campo novamente - analisou o técnico.

Além disso, o Red Bull Bragantino, com 44 pontos e na 11ª posição, passou a sonhar com essa vaga, o que traz mais complicação para a jornada do Corinthians por esse objetivo. Mancini, porém, atentou para o jogo a menos que sua equipe tem no campeonato para seguir firme nessa meta.

- Em termos de G6 ou G8, a derrota nos complica porque o nosso adversário (Red Bull Bragantino) passa a brigar, mais um time que está brigando, que está perto da gente, temos ainda um jogo a menos do que a maioria das equipes e nós temos que fazer valer o fato de somar os três pontos, mesmo a equipe jogando fora de casa, nós temos que ter uma postura que possibilite que a gente volte a sonhar dentro desse nosso objetivo.

E para manter esse sonho, Mancini sabe que não há outra forma para fazer isso que não seja vencer as partidas em sequência e conquistar os 15 pontos projetados pelo treinador, principalmente esses fora de casa, que servirão para reequilibrar a campanha do time nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

- Vencendo as partidas, não tem outra maneira, nós temos que ser realistas, o Corinthians tem que ganhar os jogos que faltam, se ele quiser sonhar com a segunda etapa, lá atrás nós tínhamos uma meta de fugir do Z4, e fugimos. A partir do momento que a gente entra em outra meta, essa meta é mais difícil, e se nós não tivermos as vitórias em sequência, fica difícil caminhar com isso,

- A gente sabe que esses pontos de hoje (segunda-feira) não voltarão mais, infelizmente a gente sente, mas de forma alguma a gente pode se abater, temos muitos exemplos de equipes que jogaram dentro de casa, perderam pontos importantes e foram buscar fora, então essa é a nossa missão, somar esses pontos fora de casa para que a gente possa reequilibrar a campanha.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Bahia, às 21h, na Fonte Nova, em partida atrasada da 30ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente o Timão está na 10ª posição na tabela, com 45 pontos.