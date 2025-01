Manchester United x Rangers: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (23/01) pela Liga Europa

Manchester United x Rangers disputam hoje, quinta-feira (23/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo tem sua realização às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Manchester United x Rangers?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester United é o 7° colocado da Liga Europa, permanece invicto e soma 3 vitórias, 3 empates, 12 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Rangers ocupa a 8° posição da competição e acumula 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Manchester United x Rangers: prováveis escalações

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund.

Rangers: Kelly; Tavernier, Propper, Balogun, Jefte; Barron, Raskin; Cerny, Bajrami, Yilmaz; Igamane.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Rangers

Europa League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 23 de janeiro de 2025, 17h