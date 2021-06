Manchester United se mantém na briga com PSG pro Cristiano Ronaldo

O Manchester United está disposto a envolver Paul Pogba em negociação com a Juventus pela contratação de Cristiano Ronaldo. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante português também terá um salário de 17 milhões de libras (R$ 121,6 milhões) por temporada em Old Trafford.

As informações apontam que o Paris Saint-Germain é a opção preferida do português, mas nenhuma proposta oficial foi realizada até o momento. Além dos dois gigantes, Real Madrid e Sporting também são vistos como possibilidades, mas a questão econômica prejdica os espanhóis e portugueses.

> Veja a tabela da EurocopaCristiano Ronaldo estaria feliz em deixar a Velha Senhora caso chegue uma oferta que o satisfaça tanto do ponto de vista financeiro, mas principalmente do esportivo. Enquanto os Diabos Vermelhos também negociam com Jadon Sancho, o PSG aguarda uma definição sobre o futuro de Mbappé antes de ir ao mercado.

Na Juventus, o técnico Massimiliano Allegri abre mão do craque português e busca a contratação do brasileiro Gabriel Jesus. O atacante já demonstrou insatisfação com os poucos minutos na equipe titular do Manchester City e pode deixar a Inglaterra este ano.