Manchester United anuncia acordo com a Juventus por Cristiano Ronaldo

O Manchester United anunciou o retorno de Cristiano Ronaldo para o Old Trafford. Os DIabos Vermelhos tomaram a dianteira nas negociaçoes pela contratação do astro português nesta sexta-feira e entrou em acordo com a Juventus pela transferência do camisa sete.

- O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube entrou em acordo com a Juventus pela transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo dos termos pessoais, visto e avaliação médica.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o veterano de 36 anos deve assinar um contrato com os Red Devils até 2023. O novo salário do atleta deve girar em torno dos 15 milhões de euros por temporada, como havia sido especulado quando estava em negociações com o Manchester City.



Na manhã desta sexta-feira, Cristiano Ronaldo esteve no Centro de Treinamento da Juventus para se despedir de seus companheiros. O técnico Massimiliano Allegri também já havia confirmado a saída do português, pendente, até então, de um destino.