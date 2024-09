Manchester City x Inter de Milão: onde assistir e escalações do jogo hoje (18) pela Champions League

Manchester City x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (18/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester City x Inter de Milão ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas suas últimas partidas, Manchester City venceu United nos pênaltis, após empate de 1 a 1; superou Chelsea por 2 a 0; goleou Ipswich por 4 a 1; superou West Ham por 3 a 1 e venceu Brentford por 2 a 1.

Já Inter de Milão passou por um empate de 1 a 1 com Chelsea, outro de 2 a 2 com Genoa, uma vitória de 2 a 0 sobre Lecce, outra de 4 a 0 contra Atalanta e um empate de 1 a 1 com Monza.

Manchester City x Inter de Milão: prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Inter de Milão

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 18 de setembro de 2024, 16h