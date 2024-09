Bologna x Shakhtar Donetsk: onde assistir e as escalações do jogo hoje (18/09) pela Champions League

Bologna x Shakhtar Donetsk disputam hoje, quarta-feira (18/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Shakhtar Donetsk ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Bologna venceu Mallorca nos pênaltis, após empate de 1 a 1; empatou com Udinese por 1 a 1; perdeu para Napoli por 3 a 0; e empatou com Empoli por 1 a 1 e com Como por 2 a 2.

Já Shakhtar Donetsk venceu Vorskla por 5 a 0, perdeu para Polissya Zhytomyr por 1 a 0, venceu Livyi Bereh pelo mesmo placar, perdeu para Oleksandria por 4 a 3 e venceu Karpaty Lviv por 5 a 2.

Bologna x Shakhtar Donetsk: prováveis escalações

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi e Miranda; Freuler; Orsolini, Aebischer, Moro e Ndoye; Castro. Técnico: Vicenzo Italiano.

Shakhtar Donetsk​: Riznyk; Konoplya, Franjic, Bondar e Pedrinho; Bondarenko, Kyrskiv e Sudakov; Zubkov, Sikan e Kevin. Técnico: Marino Pusic.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Shakhtar Donetsk

Champions League

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 18 de setembro de 2024, 13h45