Manaus encara o Paysandu com desfalque do ex-goleiro e que hoje é artilheiro do time

O Paysandu terá um jogo com um concorrente direto por uma vaga no G-4 da Série C no próximo sábado (31), às 19h no Mangueirão. O adversário é o Manaus-AM, que já venceu o Papão na competição e que terá um desfalque importante.

O atacante Hamilton, autor de quatro gols nos últimos cinco jogos pelo Manaus na Terceirona não enfrenta o Papão, já que foi expulso no jogo contra o Jacuipense-BA, depois marcar o gol da vitória no último minuto, após tirar a camisa e receber o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. O técnico do Gavião faz mistério e não revela quem vai entrar no posto de Hamilton.

“Nós temos algumas opções. Podemos criar situações diferentes. Vamos definir quem entra próximo do jogo”, despistou.

CURIOSIDADE

O jogador possui uma história curiosa, ele era goleiro e em 2012 estreou no profissional do Fast-AM com 20 anos, mas abandonou a carreira depois de uma campanha ruim da equipe amazonense no campeonato estadual.

Em 2017 ele resolveu voltar a jogar futebol, dessa vez abandonou as luvas e decidiu jogar como atacante e foi aí que brilhou a estrela de Hamilton, contratado pelo Manaus, o jogador fez 17 jogos e marcou cinco vezes. Em 2018 fez 10 gols em 20 partidas e em 2019 12 gols pelo Manaus-AM, ajudando o Gavião a subir para a Série C. Na atual temporada foram sete gols, cinco só no Brasileiro.