Manaus-AM vence e ultrapassa o Paysandu na Série C; veja a classificação

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C encerrou ontem com a partira entre Manaus-AM x Botafogo-PB, pelo grupo A da competição. O Manaus venceu o Belo por 3 a 2 e ultrapassou o Paysandu na classificação, empurrando o Papão para perto da zona de rebaixamento.

A vitória do Gavião colocou a equipe na 6ª posição com 14 pontos e agora o Papão está na oitava posição com 12 pontos, um a mais que o Botafogo-PB, primeiro clube na zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Paysandu na Terceirona é no sábado (24), às 17h, contra o Treze-PB, fora de casa, em uma partida de “seis pontos”, já que o Treze está um ponto à frente do clube paraense na tabela. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO APÓS A 11ª RODADA DA SÉRIE C

1º - Santa Cruz-PE – 24 pontos

2º - Vila Nova-GO – 20

3º - Remo – 19

4º - Ferroviário-CE – 17

5º - Jacuipense-BA – 16

6º - Manaus-AM – 14

7º - Treze-PB – 13

8º - Paysandu – 11

9º - Botafogo-PB – 11

10º - Imperatriz-MA – 1 ponto