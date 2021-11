Mais uma! Messi supera Lewandowski e conquista a sétima Bola de Ouro da carreira

O Rei manteve a sua coroa: Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro. O craque argentino do Paris Saint-Germain recebeu o prêmio nesta segunda-feira, em Paris, pela sétima vez em sua carreira, e superou a concorrência de craques como Robert Lewandowski e Jorginho, que fecharam o 'pódio'.

Após vencer o prêmio em 2019, Lionel Messi faturou a sétima Bola de Ouro da carreira e a segunda seguida, pois não houve premiação em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Já considerado o melhor jogador da história do futebol por muitos, o argentino colocou mais um peso nos argumentos.

Em seus primeiros meses fora do Barcelona, o argentino conseguiu manter a vitória carreira. No Paris Saint-Germain, Messi ainda teve pouco tempo para mostrar o seu brilho, mas vence pelos seus méritos na temporada 2020/2021 na equipe espanhola.

O grande momento de Messi em 2021, porém, foi o título da Copa América, vencida pela Argentina por 1 a 0 contra o Brasil. A conquista da competição encerrou um jejum de 28 anos sem glórias por parte dos 'hermanos', consagrando 'La Pulga' no país. O Bola de Ouro foi o craque do torneio, marcando quatro gols e com cinco assistências em sete jogos.

Na temporada 2020/2021, Messi somou 38 gols e 14 assistências em 47 jogos pelo Barcelona. Pelo Paris Saint-Germain, na temporada atual, foram quatro gols e três assistências em onze jogos para o melhor jogador do mundo.