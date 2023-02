Mainz x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (1/02) pela Copa da Alemanha

As equipes Mainz x Bayern de Munique disputam nesta quarta-feira (01/02) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no MEWA Arena, em Mogúncia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mainz x Bayern de Munique ao vivo?

A partida Mainz x Bayern de Munique pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Mainz x Bayern de Munique​ chegam para o jogo?

Na Copa da Alemanha, Mainz já passou por duas vitórias de 3 a 0 sobre Erzgebirge Aue e Lübeck.

Já Bayern venceu Viktoria Köln por 5 a 0 e Augsburg por 5 a 2.

Prováveis escalações

Mainz: Dahmen; Olsen, Leitsch, Hack; Da Costa, Stach, Barreiro, Caricol; Fulgini, Ingvartsen; Onisiwo. Técnico: Bo Svensson.

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Blind; Sabitzer, Kimmich (Gravenberch); Gnabry, Musiala, Coman; Mathys Tel. Técnico: Julian Nagelsmann.

FICHA TÉCNICA

Mainz x Bayern de Munique

Copa da Alemanha

Local: MEWA Arena, em Mogúncia

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2023, 16h45