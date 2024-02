Mãe do pequeno Gui reage a xingamentos feitos ao filho após vídeo zoando o Botafogo; vídeo

Depois da vitória do Vasco sobre o Botafogo no domingo (18), o jovem Gui compartilhou um vídeo em seu Instagram celebrando e brincando com a derrota do Fogão. Na postagem, o garoto provocou o Alvinegro chamando-o de "bairro" e "cavalo paraguaio". Mas a torcida rival não perdoou sequer a condição especial do menino e fez vários comentários ofensivos. Nesta segunda-feira, Tayane, mãe de Guilherme, decidiu responder aos comentários ofensivos dirigidos à criança no vídeo de comemoração.

Na sua resposta, a mãe ressaltou que a "internet não é terra de ninguém" e destacou vários comentários que zombavam da condição de saúde de Guilherme. Nos comentários do vídeo de Tayane, muitos torcedores, incluindo alguns do Botafogo, demonstraram apoio à mãe e ao jovem torcedor vascaíno.

