Pequeno Gui e família são assaltados após jogo do Vasco

Em meio ao clima de festa pela permanência do Vasco na Série A, após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino na quarta-feira (6), a família do pequeno Gui, torcedor-símbolo do Vasco, foi assaltada quando deixava São Januário.

"Um verdadeiro absurdo. Acabamos de ser assaltados saindo de São Januário. Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança!", publicou Tayane Gandra, mãe de Gui.

"Celulares, relógios, aliança e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos foi tirado", completou Tayane.

Tayane não confirmou se registrou boletim de ocorrência do assalto nem informou o local exato do crime.

Gui, de 8 anos, tornou-se símbolo da luta do Vasco para se manter na Série A do Brasileirão em 2023. O menino tem uma doença genética rara, chamada epidermolise bolhosa, e passou 16 dias em coma. Fã de Gabriel Pec, Gui recebeu a visita do jogador, e logo virou figura pública conhecida em entre torcedores do Vasco e até de rivais.