Vasco acerta contratação definitiva do paraense Mateus Carvalho

O Vasco da Gama contratou em definitivo o paraense Mateus Carvalho, de 21 anos, segundo o Globoesporte.com. O cruz-maltino vai desembolsar aproximadamente R$ 2 milhões, e o contrato será de quatro anos. A negociação para a compra do atleta já está nos trâmites finais.

De acordo com a apuração do GE, o Gigante da Colina pretende dividir o pagamento em quatro parcelas de R$ 500 mil. A primeira, já seria paga ao Náutico na próxima terça-feira (5). A segunda, no dia 20 de dezembro, e as duas seguintes apenas em 2024. Uma ficará com o clube pernambucano e outra com o staff do jogador.

Mateus, que é natural de Tucuruí, chegou ao Vasco em abril de 2023 por empréstimo junto ao Náutico-PE. A equipe carioca gastou R$ 300 mil para ter o jogador por empréstimo. Em junho deste ano, o atleta se destacou no clássico contra o Flamengo, mesmo com a derrota por 4 a 1. Na atual temporada, o meio-campista disputou nove partidas, e a última vez que esteve em campo foi no empate sem gols com o Athletico Paranaense, em Curitiba, atuando nos minutos finais.