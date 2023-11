Ramón Díaz expressa confiança em permanência do Vasco na Série A: ‘Não vai cair’

Após a derrota do Vasco para o Corinthians, por 4 a 2, na última terça-feira (28), no Rio de Janeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe de Díaz está um ponto acima da zona de rebaixamento e tem um jogo a mais que o Bahia.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico argentino Ramón Díaz expressou confiança na permanência do clube cruz-maltino e reforçou que a equipe continuará lutando pela permanência na Série A.

“O futebol muda muito rápido. Quando pensa que alguém não pode se levantar, se levanta. Pode acontecer tudo. Uma equipe conseguir pontos e se salvar. Disse que estava orgulhoso do que fizemos e temos que ter dignidade de lutar até o final. Estou convencido de que não vai cair. Ainda há seis pontos em disputa e temos que esperar os jogos das outras equipes. Vamos esperar os outros resultados”, afirmou Díaz.

Sobre o possível rebaixamento, Ramón reforçou as necessidades da equipe e dificuldade na disputa contra o Grêmio. “Temos seis pontos que temos que disputar. Todos vão dizer que é difícil, que é o Grêmio, mas precisamos disputar. Então entendo a torcida, a raiva, mas a equipe vai seguir lutando até o final. Não está nada definido, restam seis pontos em disputa, as outras equipes têm que jogar e aguardaremos os resultados de amanhã”, completou.

O treinador também comentou sobre os protestos de torcedores, que atiraram objetos no gramado após a derrota para o Corinthians. “Que a torcida não cometa o erro de atirar objetos no gramado. Se perdermos o mando de campo, teremos que jogar em outro estádio. Vamos dar a vida para podermos nos salvar, que nossos torcedores fiquem tranquilos”, disse ele.

Com 42 pontos, o Vasco está na 16ª colocação e ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia. Agora, o cruz-maltino enfrenta o Grêmio e o Red Bull Bragantino pelas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Em 17º lugar com 41 pontos, o Tricolor baiano enfrenta o São Paulo em casa, nesta quarta-feira (29).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)