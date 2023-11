Brasileirão: Flamengo mete três no América-MG e cola no Palmeiras

Em uma atuação precisa, o Flamengo se habilitou, de vez, ao título nacional após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o América-MG, já rebaixado, neste domingo (26), em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse triunfo, o Rubro-Negro alcançou a vice-liderança da competição, empatando em pontos (63) com o Palmeiras. O resultado acirra a disputa pelo título da Série A, e o Flamengo mantém vivo o sonho do eneacampeonato.

A igualdade de pontos entre Flamengo e Palmeiras na tabela é desempatada por critérios técnicos, deixando o time carioca na segunda posição. Botafogo encerrou a rodada em terceiro.

O jogo começou com o Flamengo ciente da importância de evitar qualquer tropeço diante do América-MG, lanterna e já rebaixado. Apesar de alguns riscos iniciais, a equipe de Tite soube controlar a partida. O América teve boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar.

Na segunda metade da etapa inicial, o Flamengo assumiu o controle, dominando as ações. Aos 28 minutos, Ayrton Lucas cruzou magistralmente para Cebolinha, que, sem marcação, cabeceou para o canto do goleiro Jori, garantindo o 1 a 0 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo e ampliou a vantagem cedo. Aos 4 minutos, Pedro recebeu assistência de Bruno Henrique, finalizando com sucesso na saída de Jori, marcando o segundo gol.

A vitória já estava praticamente garantida, mas o Rubro-Negro não diminuiu o ímpeto. Aos 39, Cebolinha fez um cruzamento rasteiro para Everton Ribeiro, que anotou um belo gol de letra, selando o placar em 3 a 0.

Com o empate de hoje do Palmeiras diante do Fortaleza, no Castelão, o título do Campeonato Brasileiro fica ainda mais acirrado.