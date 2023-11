Para fugir do rebaixamento, Vasco tem que quebrar tabu que já dura 13 anos contra o Corinthians

O Vasco da Gama está vivendo um bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro, no entanto, mesmo com a melhora considerável do desempenho, o Gigante da Colina está a apenas um ponto da zona de rebaixamento, na 15ª posição da tabela. Na luta contra o rebaixamento, a equipe carioca precisa quebrar um tabu para respirar aliviado: vencer o Corinthians após 13 anos.

O confronto entre as equipes pela 36ª rodada, ocorre nesta terça-feira (28), às 21h30, na casa do Vasco, o Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Ao todo são 20 jogos sem conquistar uma vitória contra o Corinthians, a última vez foi em 2010, em 13 de outubro daquele ano, quando bateu o Timão em casa, por 2 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão.

VEJA MAIS

No lado oposto, o Corinthians também quer a vitória após uma derrota indiscutível para o Bahia, por 5 a 1, na última rodada do Brasileirão. Com 44 pontos, apenas dois a mais que o Vasco, a equipe paulista não está tranquila e precisa da vitória para não entrar no Z-4.

Ambas as equipes duelam pela permanência na Série A, em um fim de temporada conturbado e o único objetivo de ambos os lados é a vitória, independente dos tabus.