Prefeito do Rio de Janeiro assina projeto de lei que possibilita reforma em estádio do Vasco

Nesta terça-feira (7), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou o projeto de lei que viabiliza a reforma do Estádio de São Januário, casa do Vasco da Gama. Agora, resta a aprovação do potencial construtivo pela Câmara dos Vereadores do Rio, para o clube ter recursos para realizar a obra.

O anúncio foi feito pelo próprio prefeito por meio de um video publicado nas redes sociais. “Tendo a honra de assinar o projeto de lei viabilizando a construção do novo estádio de São Januário. O que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, o que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, na Barra da Tijuca. Isso permite viabilizar recursos. Só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. A gente obriga que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário”, disse na gravação.

O projeto consiste na transferência do potencial construtivo do estádio para regiões na Barra da Tijuca. Enquanto aguardava a aprovação, o Vasco chegou a negociar a venda deste potencial construtivo e, apesar de não poder fechar o negócio, já possui um pré-acordo de venda, com valores girando em torno de R$ 500 milhões.

O potencial construtivo é o quanto se pode construir em um terreno próprio respeitando a zona da cidade em que está localizado. Toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região, e cada uma dessas áreas tem regras próprias para construção. Com o dinheiro da venda do potencial construtivo o Vasco deve realizar a reforma e ampliação de São Januário, a capacidade seria para até 43 mil torcedores.

Paes, que é vascaíno, afirmou que teve diversas reuniões com o clube ao longo do mandato do presidente Jorge Salgado, se colocou à disposição dos outros clubes do Rio de Janeiro para realizar negociações relacionadas ao assunto.

“Isso foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer. E deixar um recado: a gente está numa negociação com o Fluminense, o Botafogo já está lá com o Engenhão e estamos abertos para o Flamengo, para ajudar os clubes do Rio de Janeiro”, afirmou.