Madureira x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pelo Campeonato Carioca

Madureira x Maricá disputam hoje, segunda-feira (03/02), a 7° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Madureira x Maricá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Maricá é o 4° colocado do Campeonato Carioca e acumula 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Madureira está na vice-lanterna da competição com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Madureira x Maricá: prováveis escalações

Madureira: Mota; Cauã Coutinho (Isaías), Marcão, Rodrigo Lindoso, Jean e Evandro; Minho, Wagninho, Marcelo e Wallace; Renato Henrique. Técnico: Daniel Neri.

Maricá: Dida; Magno, Mizael, Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg), João Vitor e Walber; Bruninho e Sérgio Mendonça (Mercado). Técnico: Reinaldo.

FICHA TÉCNICA

Madureira x Maricá

Campeonato Carioca

Local: Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2025, 16h30