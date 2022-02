Maccabi x PSV: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/02) pela Liga Conferência

As equipes Maccabi x PSV entram em campo hoje, quinta-feira (24/02), para disputar a segunda fase da Liga Conferência. O embate ocorrerá às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv, Israel. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Maccabi x PSV ao vivo?

A partida Maccabi x PSV pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como Maccabi x PSV chegam para o jogo?

Na partida de ida, realizada na última quinta-feira (17/02), o PSV venceu Maccabi por 1 a 0.

Maccabi está em 2° lugar no Grupo A da Liga Conferência, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 14 gols marcados contra 4 recebidos.

Já o PSV está na 2° colocação do Campeonato Neerlandês, a Eredivisie, com 17 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 57 gols marcados contra 29 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas nesta competição, a equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Maccabi: Peretz; Geraldes, Nachmias, Saborit, Baltaxa; Biton, Glazer, Shamir, Kanichowsky; Perica, Jovanovic. Técnico: Mladen Krstajić.

PSV: Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Mauro Junior; Van Ginke, Sangare; Madueke, Gotze, Gakpo; Zahavi. Técnico: Roger Schmidt.

Ficha Técnica

Maccabi x PSV

Liga Conferência

Local: Estádio Bloomfield, em Tel Aviv, Israel

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 14h45