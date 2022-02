Arsenal x Wolves: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/02) pela Premier League

As equipes Arsenal x Wolves entram em campo hoje, quinta-feira (24/02), para disputar uma partida atrasada pela 20° rodada da Premier League. O duelo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Reino Unido. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Arsenal x Wolves ao vivo?

A partida Arsenal x Wolves pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Arsenal x Wolves chegam para o jogo?

Atualmente, o Arsenal ocupa a 6° colocação da Premier League, com um total de 13 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 36 gols marcados contra 26 gols sofridos.

O Wolverhampton vem logo atrás, na 7° colocação, com um acúmulo de 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Quanto ao saldo de gols da equipe, este é feito por 23 gols marcados e 18 sofridos.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta.

Wolves: José Sá; Kilman, Coady e Saïss; Nélson Semedo, Rúben Neves, Dendoncker e Fernando Marçal; Francisco Trincão (João Moutinho), Raúl Jiménez e Daniel Podence. Técnico: Bruno Lage.

Ficha técnica

Arsenal x Wolverhampton

Premier League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Reino Unido

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 16h45