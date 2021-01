Luxemburgo valoriza atuação do Vasco: 'Mostramos para o torcedor que estamos honrando a camisa'

Foi o primeiro jogo da segunda passagem de Vanderlei Luxemburgo como técnico principal do Vasco. E apesar do empate com o Atlético-GO, o treinador gostou do que viu de seus comandados. O próximo jogo é contra o Botafogo, no domingo, e o comandante espera levar o que viu para o clássico.

- Projetar não posso, senão vou entregar o ouro. O meu sentimento é de que o Vasco não pode jogar sem intensidade, sem os jogadores entenderem a história do clube. Falei para eles que, hoje, era oportunidade de subir na tabela e começar a olhar para cima um pouquinho - revelou Luxa. E concluiu:

- Agora temos dois jogos dois em casa e o importante é o sentimento. O torcedor não vai a campo, mas pode ir na rede social enaltecer. Erros são normais, a bola passa perto, mas mostramos para o torcedor que estamos honrando a camisa do clube. (O jogador) Não está no Vasco por estar. Alguma coisa tem de diferente - valorizou o treinador.

Com o resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento.

Luxemburgo gostou do que viu em sua reestreia pelo Vasco (Reprodução Vasco TV)