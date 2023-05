Luton x Sunderland: qual o horário e as escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Championship

As equipes Luton x Sunderland disputam nesta terça-feira (16/05) a semifinal da EFL Championship, a Série B inglesa. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Kenilworth Road, em Luton, Inglaterra. Confira o horário e as escalações do jogo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Luton x Sunderland?

A partida Luton x Sunderland não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Luton x Sunderland chegam para o jogo?

Na primeira fase, Luton ficou em 3° lugar e somou 21 vitórias, 17 empates, 8 derrotas, 57 gols marcados e 39 gols sofridos.

Já Sunderland ocupou a 6° posição e acumulou 18 vitórias, 15 empates, 13 derrotas, 68 gols marcados e 55 gols sofridos.

A partida de ida da semifinal terminou com a vitória de Sunderland por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações:

Luton: Horvath; Osho, Lockyer e Bell; Drameh, Mpanzu, Nakamba, Clark e Reece Burke; Morris e Adebayo. Técnico: Rob Edwards.

Sunderland: Patterson; Roberts, Hume, O'Nien e Gooch; Neil e Ekwah; Diallo, Pritchard e Clarke; Gelhardt. Técnico: Tony Mowbray.

FICHA TÉCNICA

Luton x Sunderland

EFL Championship

Local: Estádio Kenilworth Road, em Luton, Inglaterra

Data/Horário: 16 de maio de 2023, 16h