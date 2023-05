Alanyaspor x Konyaspor: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Campeonato Turco

As equipes Alanyaspor x Konyaspor disputam nesta terça-fera (16/05) a 34° rodada do Campeonato Turco. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, Turquia. Confira os horários e escalações do jogo:

Onde assistir Alanyaspor x Konyaspor?

A partida Alanyaspor x Konyaspor não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Alanyaspor x Konyaspor chegam para o jogo?

Alanyaspor está em 11° lugar na Süper Lig e soma 10 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 48 gols marcados e 59 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias e 3 derrotas.

Konyaspor ocupa a 8° posição do campeonato turco com 11 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 42 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Escalações

Alanyaspor: Karagoz; Pereira, Bayir, Rassoul, Balkovec; Lusamba, Fer, Gunes; Karaca, Koulouris, Cavaleiro

Konyaspor: Sehic; Oguz, Yazgili, Calvo, Sitya; Dikmen, Bouchalakis; Michalak, Puzuelo, Moreno; Diouf

FICHA TÉCNICA

Alanyaspor x Konyaspor

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, Turquia

Data/Horário: 16 de maio de 2023, 14h