Londrina x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo válido pela Série B

A Série B 2021 se despede neste domingo com as última definições nos dois extremos da tabela. Sem chance de acesso, o Vasco finaliza a temporada de forma melancólica ao visitar o Londrina, neste domingo, às 16h, no Estádio do Café. Por outro lado, os paranaenses lutam para permanecer na segunda divisão em 2022 e só a vitória interessa.

O Cruz-Maltino será novamente comandado pelo técnico interino Fábio Cortez, que ficou à frente da equipe desde a saída de Fernando Diniz. Para a partida deste domingo, ele não poderá contar com alguns atletas, já que o clube busca uma reformulação significativa em seu elenco para a próxima temporada. Entre eles, estão os quatro que tiveram suas férias antecipadas: Léo Jabá, Zeca, Walber e Andrey.

Além deles, Morato está fora da partida por ter sentido dores na coxa direita durante a semana. Miranda, suspenso pela Conmebol, e Sarrafiore, que operou o joelho, também não estarão à disposição. O volante Michel segue em recuperação e encerra seu contrato de empréstimo no dia 30 - ele não deve permanecer no Vasco na próxima temporada.

A tendência é que Gabriel Pec entre no lugar de Morato no ataque cruz-maltino. No meio-campo, o jovem Caio Lopes deve receber uma oportunidade no último jogo da temporada, assim como Marquinhos Gabriel deve retornar de lesão.

Pelo lado do Londrina, o técnico Márcio Fernandes pode fazer algumas mudanças no setor ofensivo. A tendência é que Carpini e Marcelinho sejam titulares diante do Gigante da Colina. A dupla disputa as vagas com Daniel e Roberto, que vêm sendo aproveitados ao lado de Zeca no ataque do Tubarão.

Na defesa, Matheus Bianqui e Marcondes estão suspensos e devem ser substituídos por Elacio Cordoba e Saimon. Na lateral-esquerda, Eltinho se recuperou de uma lesão muscular e deve ser o titular. A tendência é de casa cheia no Estádio do Café, e a expectativa da direção é de 10 mil torcedores apoiando o Londrina.

O Londrina tem 41 pontos e segue na zona de rebaixamento, Para evitar a queda, o time necessita vencer o Vasco e torcer por um tropeço do Remo (42 pontos), que enfrenta o Confiança (SE), no Baenão, no mesmo horário. Além das duas equipes, o Vitória também ainda tem esperança de se salvar, mas tem 40 e tem que vencer e torcer por uma combinação de resultados.