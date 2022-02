Londrina x Athletico PR: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/02)

Os times Londrina x Athletico PR disputam nesta quinta-feira (03/02) a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira onde assistir ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Londrina x Athletico PR?

A partida Londrina x Athletico PR pode ser assistida pelos pay-per-views One Football e NSports, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Londrina x Athletico PR chegam para o jogo?

O Londrina está em 3° lugar no Campeonato Paranaense, com 3 vitórias, 4 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

Já o Athletico ocupa a 5° colocação e detém 1 vitória, 2 empates, 1 gol marcado e nenhum sofrido.