Lloris, da França, pode ser o goleiro que mais atuou em partidas de Copa do Mundo; veja números

A França venceu Marrocos por 2 a 0 e chegou à segunda final de Copa do Mundo seguida. No entanto, não foram apenas os Bleus que conseguiram um feito histórico. O capitão da equipe, Hugo Lloris, se igualou a Manuel Neuer, da Alemanha, como o goleiro com mais partidas disputadas na história dos Mundiais. Caso dispute a final, o arqueiro assume a liderança isolada do ranking.

Ao entrar em campo diante do Marrocos, Lloris já havia empatado com Neuer em número de partidas disputadas: 19. Ambos dividem a liderança à frente de Taffarel, ídolo do Brasil, e Sepp Maier, da Alemanha, ambos com 18 gols.

Além de assumir a liderança do ranking, caso entre em campo diante da Argentina na decisão, Lloris pode alcançar outro feito inédito, caso saia vencedor do duelo de domingo (18). Entre os goleiros que mais disputaram jogos em Copas, ele pode ser o primeiro bicampeão mundial. Neuer (2014), Taffarel (2014) e Maier (1974) venceram uma Copa cada.

Agenda

A grande final da Copa do Mundo entre França e Argentina ocorre no domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail, no Catar. Já Marrocos encara a Croácia no sábado (17), também às 12h, mas no estádio Khalifa, pela disputa do terceiro lugar.