Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League

Liverpool x Aston Villa disputam hoje, sábado (01/11), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool é o 10° colocado da Premier League e acumula um total de 5 vitórias, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas pela competição.

Já o Aston Villa ocupa a 9° posição com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Inglês.

Liverpool x Aston Villa: prováveis escalações

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, MacAllister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Aston Villa

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 17h