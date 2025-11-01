Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.11.25 15h55 Enquanto Liverpool está em uma sequência de 4 derrotas pela Premier League, Aston Villa está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato (X/ @AVFCOfficial) Liverpool x Aston Villa disputam hoje, sábado (01/11), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool x Aston Villa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Liverpool é o 10° colocado da Premier League e acumula um total de 5 vitórias, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas pela competição. Já o Aston Villa ocupa a 9° posição com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Liverpool x Aston Villa: prováveis escalações Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, MacAllister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike. Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins. FICHA TÉCNICA Liverpool x Aston Villa Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool Aston Villa jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 17h00 Campeonato Inglês Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h55 Campeonato Espanhol Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03