Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/01)

A bola vai rolar na primeira semifinal da Copa da Liga Inglesa no jogo de hoje, quinta-feira (13/01), com um confronto entre Liverpool e Arsenal, às 16h45 (horário de Brasília). O duelo, realizado no estádio Anfield Road, em Liverpool, terá transmissão ao vivo em serviços de streaming e canal fechado. Confira o horário e onde assistir ao vivo.

Onde assistir ao jogo entre Liverpool e Arsenal?

A disputa será exibida ao vivo pelo canal ESPN Brasil e pela plataforma STAR +, às 16h45, pelo horário de Brasília.

Como o Liverpool e Arsenal chegam na partida?

O Liverpool chegou a semifinal da Copa da Liga Inglesa após vencer o Leicester nos pênaltis. No seu último jogo, goleou o Shrewbury por 4 a 1, em uma partida válida pela Copa da Inglaterra. Já o Arsenal bateu o Sunderland por 5 a 1 nas quartas e garantiu seu time na semifinal, mas foi derrotado no domingo (9) na Copa da Inglaterra, por 1 a 0 pelo Nottingham Forest, clube da segunda divisão.