Lionel Messi retornará ao Barcelona em julho de 2023, afirma jornalista

O atacante argentino Lionel Messi, atualmente no Paris Saint-Germain-FRA, será jogador do Barcelona em julho de 2023. É o que afirmou a jornalista Veronica Brunati. A data é justamente após o fim do contrato do atleta com o PSG, que encerra no dia 30 de junho.

Messi chegou ao Barcelona ainda com apenas 13 anos, mas deixou o clube em 2021, por causa da crise financeira que o clube enfrenta nos últimos anos. Os Culés não tiveram condições de renovar com Messi e perderam o jogador de graça para o PSG.

O argentino assinou um contrato por duas temporadas, até julho de 2023. Assim, o camisa 30 voltaria para a Espanha após o cumprimento do vínculo com a equipe francesa. O camisa 10 da seleção argentina está focado na disputa da Champions League pelo Paris Saint-Germain e se prepara para chegar em boa forma na Copa do Mundo, que começa em novembro.