Libra anuncia adesão de Novorizontino, Guarani e Ituano; entidade tem 13 integrantes

A Liga Brasileira de Clubes (Libra) anuniou na tarde desta terça-feira (24) que Novorizontino, Guarani e Ituano formalizaram a entrada oficial ao grupo, totalizando a adesão de todos os paulistas nas séries A e B. Mais do que isso, o pelotão agora tem os 13 integrantes necessários exigidos pela CBF para serem registrados.

Segundo o estatuto da entidade máxima do futebol brasileiro, são necessários um terço dos clubes das duas principais divisões do futebol no país para a criação de uma liga de clubes. Antes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Ponte Preta e Bragantino já haviam assinado a adesão à Libra.

Nesta terça, inclusive, Bastos participou de reunião na CBF ao lado dos outros 26 presidentes de federações estaduais e articulou com eles que haja o convencimento das equipes relutantes, expondo detalhes sobre o estatuto da nova Liga de Clubes.

A tendência é que com a entrada dos paulistas, alguns dos indecisos, como Internacional e Atlético-MG, também anunciem sua adesão nos próximos dias.