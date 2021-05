Libertadores: torcida do Flamengo inova no mosaico para o jogo desta quarta

Invicto na Libertadores, o Flamengo está a poucas horas de entrar em campo para fazer o seu próximo - e penúltimo - jogo em casa pelo Grupo G do torneio. O adversário desta quarta-feira será a LDU, às 21h, pela 5ª rodada, no Maracanã. E o palco já está com o mosaico preparado pela torcida devidamente pronto, com direito à inovação nas arquibancadas.

Além da frase "Onde estiver, estarei", cuja alusão é a uma das principais músicas cantadas pela Nação, desde 2007, o mosaico conta com o mapa-múndi em preto e branco, o chamariz do dia, além do escudo (CRF) do clube.