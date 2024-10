Letônia x Macedônia do Norte: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pela Liga das Nações

Letônia x Macedônia do Norte disputam hoje, quinta-feira (10/10), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Skonto, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Letônia x Macedônia do Norte a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Letônia perdeu para a Armênia por 4 a 1 e venceu as Ilhas Faroé por 1 a 0.

Já a Macedônia do Norte empatou por 1 a 1 com as Ilhas Faroé e venceu a Armênia por 2 a 0.

Letônia x Macedônia do Norte: prováveis escalações

Letônia: Rihards Matrevics; Kristers Tobers, Daniels Balodis e Raivis Jurkovskis; Aleksejs Saveljevs, Dmitrijs Zelenkovs, Roberts Savalnieks e Andrejs Ciganiks; Renars Varslavans; Janis Ikaunieks e Vladislavs Gutkovskis. Técnico: Paolo Nicolato.

Macedônia: Stole Dimitrievski; Ahmed Iljazovski, Nikola Serafimov, Gjoko Zajkov e Bojan Dimoski; Jani Atanasov, Eljif Elmas e Enis Bardhi; Darko Churlinov, Bojan Miovski e Dimitar Mitrovski. Técnico: Blagoja Milevski.

FICHA TÉCNICA

Letônia x Macedônia do Norte

Nations League

Local: Estádio Skonto, em Riga, Letônia

Data/Horário: 10 de outubro de 2024, 13h