Lesoto x Angola: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (03/07) pela Copa COSAFA

Lesoto x Angola disputam hoje, quarta-feira (03/07), a fase de grupos da Copa COSAFA. O jogo iniciará às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nelson Mandela, em Port Elizabeth, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lesoto x Angola?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Lesoto empatou com Seychelles por 1 a 1 e perdeu para Namíbia por 2 a 1.

Já a seleção angolana empatou sem gols com Namíbia e venceu Seychelles por 3 a 2.

Até o fim dessa edição, a partida entre as equipes estava empatada em 0 a 0.

Lesoto x Angola: prováveis escalações

Lesoto: Moerane; Malane, Makhele, Mokokoaene e Matlabe; Lebokollane, Fothoane e Toloane; Mokhachane, Makateng e Khutlang. Técnico: Leslie Notsi.

Angola: Langanga; Mansoni, Canji, Nanque e Bondo Francisco; Maestro, Andrade e Manuel Keliano; Afonso, Depú e Domingos Sengue. Técnico: Pedro Soares Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

Lesoto x Angola

Copa COSAFA

Local: Estádio Nelson Mandela, em Port Elizabeth, África do Sul

Data/Horário: 03 de julho de 2024, 10h