A bola vai rolar: associação de jogadores inicia torneio em homenagem a ídolo do Remo

Depois de quase 30 dias de organização, será realizado, neste domingo (18), o torneio de futebol máster em homenagem ao ex-atacante Bira (Ubiratan Silva do Espirito Santo), eterno ídolo do Remo, que faleceu no mês passado.

“Bira continua sendo o maior artilheiro do campeonato paraense com 32 gols numa temporada. Fez fama jogando pelo Internacional-RS, merece de nós, ex-jogadores, homenagem”, diz Jorginho de Castro, que foi titular nos anos 1990 jogando pela Tuna e Remo. Jorginho, aliás, faz parte do grupo que fundou a Associação Máster de Futebol (AMF), entidade com fins esportivos de agregar ex-jogadores.

Na associação, estão Bebeto, Edmilson, Marinaldo, Luiz Augusto, Paranhos, Paulo de Tarço, Alexandre, Beto Ivo, Alexandre Mota, Nazareno, Ney Sorvetão, entre outros. “Somos pessoas remanescentes de uma geração de ouro dos domingos de futebol, torcedores com suas bandeiras tremulando. Essa é nossa alegria e nos faz viver mais, menos estressado, mais felizes”, diz Paranhos, ex-jogador, membro da comissão organizadora junto com Cláudio Figueiredo, que foi preparador físico com serviços prestados Paysandu, Remo e Tuna.

Participantes

O torneio conta com seis equipes: Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso, CVI (Clube Veterano Imperador), Triunfo e Yamada Clube, divididos em duas chaves. Na chave A, Paysandu, Triunfo e Tuna Luso. Chave B, Clube do Remo, Yamada Base e CVI.

Os times jogam entre si dentro de cada chave. Os dois primeiros colocados passam para a segunda fase. A rodada inicial aponta: Tuna Luso x Paysandu, campo do Souza (Tuna), 9h; Clube do Remo x Yamada Base, campo da Desportiva (Marituba), 9h.

Agenda

Torneio Ubiratan do Espírito Santo:

Categoria : 50tão

Domingo, 18/10

Tuna x Paysandu

Árbitro: Augusto Figueiredo

Hora: 9h

Estádio: Francisco Vasquez

Remo x Yamada

Árbitro: Carlos Eduardo

Hora: 9h

Estádio: CT da Desportiva