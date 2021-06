Lei do ex: Atacante paraense reforça o Tocantinópolis no duelo com o Paragominas

O Tocantinópolis- TO não teve boa estreia no Brasileiro da Série D. Empatou com o Moto Clube-MA, em casa, busca recuperação diante do Paragominas.

O Verdão do Norte tratou de reforçar a equipe, contratando três novos jogadores, além de renovar contrato com o meia Rubens.

Entre os reforços do time tocantinense está o atacante paraense Everson Bilau que estava atuando no futebol amazonense.

O zagueiro Moisés Potiguar e o meia Elifran completaram a lista das novidades do Verdão que deve anunciar mais um jogador neste final de semana.

Everson Bilau e Moisés Potiguar estão em condições de jogo, pois tiverem seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário [BID], da CBF. A renovação de Rubens também já foi publicada no BID, O atleta, 31 anos, passagem pelo Nacional-AM, Bragantino-PA, Tuna Luso, São Raimundo-PA, Manaus, Paragominas, Amazonas FC entre outros clubes.

O goleiro Paulo Henrique deve retornar contra o Paragominas. O jogador teve uma lesão na panturrilha, além de ter testado positivo para Covid - no teste rápido. Conforme o clube, em novo exame de confirmação, o jogador teve resultado negativo. O meia Rubens testou positivo e não viaja para Paragominas.

O jogo na Arena Verde, em Paragominas, no domingo (13) será às 16h com arbitragem de Halbert Luis Moraes Baia- AM, com assistências dos paraenses Marcio Gleidson Correia Dias e Rafael Ferreira Vieira. O quarto árbitro, Ignácio José de Almeida Pedro, é também paraense.