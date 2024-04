Lecce x Roma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/04) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Roma disputam hoje, segunda-feira (01/04), a 30° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Roma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lecce é o 13° colocado do Campeonato com 6 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 26 gols marcados e 45 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Roma está em 5° lugar na competição e acumula 15 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 55 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Italiano.

Lecce x Roma: prováveis escalações

Lecce: Wladimiro Falcone; Antonino Gallo, Federico Baschirotto, Marin Pongracic, Valentin Gendrey; Remi Oudin, Ylber Ramadani, Alexis Blin; Roberto Piccoli, Nikola Krstovic e Pontus Almqvist. Técnico: Luca Gotti.

Roma: Mile Svilar; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan N´Dicka; Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini; Houssem Aouar, Romelu Lukaku e Stephan El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Roma

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 01 de abril de 2024, 13h