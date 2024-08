Lecce x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Atalanta disputam hoje, segunda-feira (19/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série A italiana, Lecce ficou em 14° lugar e acumulou 8 vitórias, 14 empates, 16 derrotas, 32 gols marcados e 54 gols sofridos. Recentemente, o time perdeu para Huddersfield por 2 a 1, foi superado por Nice por 3 a 2 e venceu Mantova por 2 a 1.

Atalanta foi a 4° colocada do último campeonato com 21 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 72 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam uma derrota de 4 a 1 para Parma, outra de 3 a 0 para St. Pauli e uma terrceira de 2 a 0 para Real Madrid.

VEJA MAIS

Lecce x Atalanta: prováveis escalações

Lecce: Wladimiro Falcone; Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Kialonda Gaspar, Antonino Gallo; Balthazar Pierret, Ylber Ramadani; Tete Morente, Patrick Dorgu, Filip Marchwinski, Nikola Krstovic.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Marten De Roon, Isak Hien, Berat Djimsiti; Davide Zappacosta, Ederson José, Ibrahim Suleman Kakari, Matteo Ruggeri; Charles De Ketelaere, Mario Pasalic, Mateo Retegui.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Atalanta

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 19 de agosto de 2024, 13h30