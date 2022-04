Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/04) pelo Campeonato Italiano

As equipes Lazio x Milan entram em campo hoje, domingo (24/04), para disputar a 34° rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Lazio x Milan ao vivo?

A partida Lazio x Milan pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Lazio x Milan chegam para o jogo?

Lazio é o 7° colocado do Campeonato Italiano e acumula 16 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 65 gols marcados e 48 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Milan é o líder da competição, com um total de 21 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 58 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 jogos pelo Campeonato Italiano.

A última partida entre as equipes ocorreu no dia 9 de fevereiro e foi jogada pela Coppa Italia. Na ocasião, Milan venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Marusic; Lazzari, Savic, Zaccagni, Leiva; L. Alberto, F. Anderson, Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, T. Hernandez, Kalulu; Tolali, Bennacer, Kessie; Giroud, Saelemaekers, Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Ficha técnica - Lazio x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma

Data/horário: 24 de abril de 2022, às 15h45