Lateral do Atlético-MG, Guilherme Arana estaria no radar de clube da Premier League

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, teve um ano especial e o bom futebol apresentado tem chamado atenção do mercado da bola. O jogador do Galo pode estar no radar do Leeds United, da Inglaterra, segundo o jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports, que revelou uma proposta milionária jogador alvinegro.

O Galo tem a maior parte dos direitos de Guilherme Arana e o Corinthians ficaria com 5% do negócio caso a venda seja feita por ser o clube formador. Guilherme Arana já teve experiência na Europa, quando jogou por Sevilha, da Espanha, e Atalanta, da Itália.