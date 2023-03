Lanús x Argentinos Juniors: onde assistir e o horário do jogo hoje (20/03) pelo Campeonato Argentino

As equipes Lanús x Argentinos Juniors disputam nesta segunda-feira (20/03) a 8° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Argentinos Juniors ao vivo?

A partida Lanús x Argentinos Juniors poderá ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Lanús x Argentinos Juniors chegam para o jogo?

Lanús ocupa a 6° posição do Campeonato Argentino com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Argentino Juniors está em 14° lugar na competição e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte, Luciano Boggio (Lautaro Acosta); Matías Esquivel, Pedro De la Vega e Franco Troyansky. Técnico: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Nahuel Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Federico Redondo (Franco Moyano), Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Thiago Nuss e Gabriel Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Argentinos Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús

Data/Horário: 20 de março de 2023, 21h