Newell's Old Boys x San Lorenzo: veja o horário e as escalações do jogo hoje (20/03) pelo Argentino

As equipes Newell's Old Boys x San Lorenzo disputam nesta segunda-feira (20/03) a 8° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Newell's Old Boys x San Lorenzo?

A partida Newell's Old Boys x San Lorenzo não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Newell's Old Boys x San Lorenzo​​ chegam para o jogo?

Old Boys ocupam a 11° posição do Campeonato Argentino com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já San Lorenzo é o vice-líder da competição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis escalações

Old Boys: sem informações. Técnico: Gabriel Heinze.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández; Agustín Giay (Gonzalo Luján), Jalil Elías, Carlos Sánchez, Agustín Martegani, Malcom Braida; Adam Bareiro e Ezequiel Cerutt. Técnico: Rubén Darío Insua.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x San Lorenzo

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário

Data/Horário: 20 de março de 2023, 18h30