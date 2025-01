Konyaspor x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/1) pelo Campeonato Turco

Konyaspor x Fenerbahçe disputam nesta segunda-feira (13/01) a 19° rodada do Campeonato Turco. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), na Torku Arena, em Konya, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Konyaspor x Fenerbahçe ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fenerbahçe é o vice-líder da Süper Lig e acumula 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 42 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Já o Konyaspor ocupa a 14° posição do Campeonato Turco com 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

VEJA MAIS

Konyaspor x Fenerbahçe: prováveis escalações

Konyaspor: Deniz Ertas, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbag, Yasir Subasi, Ufuk Akyol, Emmanuel Boateng, Adem Eren Kabak, Melih Ibrahimoglu, Tunahan Tasci, Hamidou Keyta, Melih Bostan. Técnico: Recep Uçar.

Fenerbahçe: Ertugrul Cetin, Mert Muldur, Bright Osayi-Samuel, Çaglar Söyüncü, Yusuf Akcicek, Bartug Elmaz, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Irfan Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Konyaspor x Fenerbahçe

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Torku Arena, em Konya, Turquia

Data/Horário: 13 de janeiro de 2025, 14h